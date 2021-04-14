Hayırsever işadamı Ömer Derindere toprağa verildi

Derindere Şirketler Grubu’nun kurucusu olan iyilik timsali Ömer Derindere, Osmancık’a Hitit Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulu, Fen Lisesi ile kız öğrenci yurdunu yaptırmıştı. İlçede sayısız hayırları bulunan Ömer Derindere, 1990 yılından günümüze verdiği burslarla da binlerce üniversite öğrencisinin eğitimine katkı sağladı.

Merhum Şevki Derindere'nin oğlu, Tülay Derindere'nin eşi, Sakin, Sabiha, merhum Hatice ve Abdurrahman Derindere'nin kardeşleri, Ökan ve Öznur Derindere'nin babası olan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Derindere, geride bir çok hayır ve örnek bir kişilik bırakarak 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hayırsever işadamı Derindere 11.00-12.00 saatleri arasında Zeytinburnu Kazlıçeşme Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

ÖMER DERİNDERE KİMDİR?

1936 yılında Osmancık'ta doğdu. Ömer Derindere, başarılı bir ticaret hayatının içinde yoğrulmuş gençliğinin tüm enerjisini aktardığı ve bugün için otomotiv sektörünün çınarlarından biri haline gelen Derindere Otomotiv'in kurucusu olarak sektördeki 40. yılını ticaret hayatındaki 60. yılını tamamladı.

Yarıda bıraktığı eğitim hayatını asla unutmayan, yüzlerce gence eğitim bursları veren, okul kazandıran ve yakın zamanda eğitime yaptığı katkılardan ötürü TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Yarım bıraktığı eğitim hayatının öneminin bilincinde olan Ömer Derindere, 1990 yılından itibaren Osmancık'taki öğrencilere burs vermeye başladı. 2009 yılı itibarıyla bu sayı 768 mezunun yanı sıra 883 bursiyere ulaştı.

1951 yılında toptan gıda ticaretiyle başlamış olan Ömer Derindere, 1965 yılında aile şirketinin yönetimine geçti. 1970 yılında mevcut işlerine otomotiv ticaretini de ekleyerek 1970-1984 yılları arasında her marka araç alım satımı yaptı. Ayrıca 1971-1980 Çorum Ford Bayii, 1974-1991 Otoyol Fiat bayiliği de yapan Derindere, 1984 yılında Toyota bayiliğini de alarak diğer markalarla da ticarete devam etti. 1992 yılında Anadolu’da inşa edilen ilk Toyota Plaza, Derindere firması tarafından faaliyete geçirildi.

Eğitim hayatına birçok katkıda bulunan Ömer Derindere tarafından 2002 yılında Osmancık’ta bir okul binası yaptırarak bunu YÖK’e devretti. Bu okula da Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu adı verildi. Bunun yanı sıra 2009 yılında 12 derslikli Osmancık Ömer Derindere Anadolu Öğretmen Lisesi eğitim-öğretim hayatına başladı. Aynı zamanda Osmancık Ömer Derindere Anadolu Öğretmen Lisesine bağlı Osmancık Ömer Derindere Anadolu Öğretmen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu 2010 yılı Mart ayı içerisinde faaliyete geçti.

(Volkan SINAYUÇ)

