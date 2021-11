“Hayatımıza ve emeğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Kaya, Çorum SES Şubesi’nin kadın üyeleri olarak 25 Kasım 2021 Perşembe saat 18.00'de Çorum Adliyesi önündeki basın açıklamasına, ardından 18.30'da Saat Kulesi’nden Hacı Bektaş Parkı’na kadar yapılacak olan kadın yürüyüşüne katılacaklarını bildirdi.

Daha dün Sungurlu'da bir kadının birlikte olduğu erkek tarafından sokak ortasında bıçaklandığı haberini aldıklarını kaydeden Kaya, “Arkadaşımızın hastanede tedavi altına alındığını, hayati tehlikeyi atlattığını öğrendik. Kadına yönelik şiddet, baskı ve istismar artarken yetkililer İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı normalleştirmeye çalışıyor, ‘İstanbul Sözleşmesi gündemimizden çıktı’ diyebiliyor. İstanbul Sözleşmesi kadınların gündeminden çıkmadı, çıkmayacak. SES'li kadınlar olarak bizler de baskısız, sömürüsüz, şiddetsiz bir yasam için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SES Çorum Şube Kadın Sekreteri Eylem Aka Kaya, yaptığı açıklamanın devamında şunları dile getirdi:

“25 Kasım 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde faşist Trujillo diktatörlüğüne direndikleri için katledilen Mirabel kardeşlerin anısını devralan biz kadınlar kadın olmanın direngenliğiyle; şiddetin kaynağında erkek egemen siyasetin uygulamaları, kapitalizmin sürdürülebilirliği için kullanılan tüm araçlar, eşitsizlik, dinselleştirme ve savaş politikaları ile yeniden üretilmekte olan ataerkil güç ilişkileri bulunduğunun bilinciyle mücadelemizi büyütüyoruz.

Biz kadınlar şiddete, sömürüye karşı, yaşamın özgür özneleri olma mücadelesini uzun yıllardır ve aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz. Kadın hak ve özgürlüğüne dair bugün ne varsa kadınların yıllardır yürüttüğü mücadelenin sonucu olduğunun farkındayız. Emeğimizin gaspı ve bedenimizin denetimine dayalı, tarihsel arka planı çok güçlü eril zihniyetin üzerimizde kurduğu sistematik tahakkümü kırmanın tek yolunun yine sürekli ve örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmekte olduğunu biliyoruz.

Pandemi boyunca da ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılırken, daha fazla yoksullaşıp, işsizleşip, güvencesiz- kayıt dışı çalışma koşullarında sömürülürken, istihdamdan kopup hane içi tüm bakım yüklerini karşılıksız olarak yüklenmek zorunda kalırken, şiddet ve istismar tehdidi altında yaşamaya zorlanırken, çözüm üretmek yerine kadına yönelik şiddeti ve istismarı meşru gören bu anlayışı, ürettiği politikaları ve uygulamalarını kabul etmiyoruz. Biz kadınlar toplumsal alanın her aşamasında varız ve var olmaya devam edeceğiz. Dünya emeğimiz üzerinde dönüyor. Hayatlarımıza ve emeğimize sahip çıkmaya her koşulda devam edeceğiz.

Yaşadığımız her türlü erkek-devlet şiddetinin karşısında birlikte mücadele ederek ve birbirimizle dayanışarak kazanacağımızı biliyoruz. Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz; ”kadına yönelik şiddet münferit değil, politiktir” ve bu şiddeti önlemenin en önemli yolu da kadın mücadelesinden ve kadın dayanışmasından geçer.” (Haber Merkezi)