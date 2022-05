Hayati Çam: “Enflasyon canavarı aylıkların üçte birini yuttu”

TÜİK tarafından açıklanan ısmarlama enflasyon oranının bile eşel-mobil sisteme geçilmediği için aylıkların üçte birini erittiğini kaydeden Çam, memur ve emeklilerinin kazandıklarını değil kaybettiklerini biriktirdiğini, ek zammın ve eşel-mobil siteminin zorunlu hale geldiğini söyledi.

TÜİK tarafından açıklanan ısmarlama rakamlara göre Nisan ayında enflasyonun % 7.25 arttığını belirten Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yılın ilk dört ayındaki artış ise toplam % 31.71’dir. Ocak ayında maaş ve aylılara yapılan % 7,5 artış eridiği gibi, memur ve emekli % 24,21 alacaklı hale gelmiştir.

Açıklanan bu oran vatandaşın günlük hayatta bizzat yaşadığı, eşine ve çocuklarına ve varsa diğer aile fertlerine karşı mahcup ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu değil TÜİK’in açıkladığı ısmarlama enflasyonu göstermektedir.

Türk-İş’e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Nisan ayı için 5.323,64 TL; yoksulluk sınırı ise 17.340,47 TL’ye yükselmiştir.

Asgari ücret 4.253,40 TL, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 6.965 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı Nisan verilerine göre, ortalama emekli aylıkları 2.566,20 TL ile 4.674,40 TL arasında değişmektedir.

Bu durumda emeklilerin tamamına yakını açlık sınırı altında, memurların tamamına yakını ise yoksulluk sınırı altında aylık almaktadır. Ve bu durumda memur ve emeklilerinin aile sorumluluklarını yerine getirebilmeleri mümkün değildir.

Aylığının % 31.71’i eriyen bir kimsenin sağlıklı beslenme imkânı yoktur.”

“SOSYAL DEVLETİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

“Açıklanan resmi ve gayrı resmi rakamlar vatandaşların gerçek hayatta karşılaştıkları geçim sorununun büyüklüğünü yeterince açıklamaktadır.

Her ay değil her an temel tüketim maddelerinin fiyatları artmakta, buna karşılık satın alma gücünü kaybeden memur ve emekli 6 ay beklemek zorunda kalmaktadır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerinin 2022 yılı Mayıs ayından itibaren her ay % 2.25 olarak artırılması kararı bile, yılsonuna kadar enflasyonun aylık % 2.25 olacağı kabulüne dayandırıldığına göre aynı işlemin memur ve emekli aylıklarına yapılmaması çifte standarttır ve vicdanları rahatsız edicidir.” (Haber Merkezi)