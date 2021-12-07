Hayat öyle pahalı, geçim öyle zor ki...

Ülke ekonomisi, freni boşalmış kamyon gibi bir bilinmeze doğru yol alıyor. Enflasyon kontrol edilemiyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Dar ve sabit gelirli kitleler için yaşamak çok zorlaştı. Sınırlı aile bütçeleri ile geçinebilmek, adeta cambazlıkla eşdeğer hale geldi.

Temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlar karşısında çaresiz kalan insanlar, en sınırlı şekilde ihtiyaçlarını olabildiği kadar ucuza temin etme çabası içine girdiler. Çorum’da 200 gram ekmeğin fiyatı 175 kuruştan 225 kuruşa çıkınca, Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Zira, Belediye’nin ürettiği ekmekler 125 kuruştan satılıyor. Kalabalık aileler için ekmek başına 1 liralık fark, çok büyük önem arzediyor.

(Nurdan AKBAŞ)