Hayat Kağıt yeniden üretime başlayacak

Çorum’un öz firmalarından ve yüzünü ağartan sanayi kuruluşlarından biri olan Hayat Kağıt, ekonomik bakımdan yaşanan sıkıntılar nedeniyle, yaklaşık 4 yıldan beri üretim dışı kalmıştı. Sektörün içinden gelen Gaziantep firması, Hayat Kağıt yönetimi ile anlaşarak fabrikayı devraldı.

Edindiğimiz bilgilere göre, Hayat Kağıt’ta bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Dört yıldır çalışmayan fabrika, yeniden üretim yapar hale getiriliyor. Fabrika kadrosuna ise, tercihen eski çalışanların alınacağı bildirildi. Hayat Kağıt’ın Eylül sonuna kadar yeniden üretime geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Hayat Şırınga ve Hayat Oluklu Mukavva Kutu fabrikalarının, üretim dışı olmakla birlikte, Çorumlu girişimcilerin sahipliğinde kaldığı haber alındı.

(Haber Merkezi)