Hayat Kağıt yeniden üretime başlayacak
Çorum’da ambalaj kağıdı üretimi yapan Hayat Kağıt’ın, Gaziantep ve İstanbul’da bu sektörde faaliyet gösteren Gaziantepli işadamlarına ait İlke Ambalaj firması tarafından satın alındığı öğrenildi.
Çorum’un öz firmalarından ve yüzünü ağartan sanayi kuruluşlarından biri olan Hayat Kağıt, ekonomik bakımdan yaşanan sıkıntılar nedeniyle, yaklaşık 4 yıldan beri üretim dışı kalmıştı. Sektörün içinden gelen Gaziantep firması, Hayat Kağıt yönetimi ile anlaşarak fabrikayı devraldı.
Edindiğimiz bilgilere göre, Hayat Kağıt’ta bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Dört yıldır çalışmayan fabrika, yeniden üretim yapar hale getiriliyor. Fabrika kadrosuna ise, tercihen eski çalışanların alınacağı bildirildi. Hayat Kağıt’ın Eylül sonuna kadar yeniden üretime geçmesi bekleniyor.
Öte yandan Hayat Şırınga ve Hayat Oluklu Mukavva Kutu fabrikalarının, üretim dışı olmakla birlikte, Çorumlu girişimcilerin sahipliğinde kaldığı haber alındı.
(Haber Merkezi)
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