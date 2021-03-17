Havası en kirli il Çorum
Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yayınlanan Kara Rapor’a göre Çorum, 2020 yılında Türkiye’de havası en kirli il oldu.
Güncel 17.03.2021, 21:27
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BBC Türkçe tarafından yayınlanan habere göre 2016-2019 yıllarını kapsayan Kara Raporda hava kirliliği en yüksek ikinci il olan Çorum, 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nun verilerine göre birinci sıraya çıktı.
Raporda, Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentler Çorum, Erzurum ve Düzce olarak açıklanırken, hava kirliliğinin en yoğun 50 kent listesinde Bangladeş, Çin, Hindistan ve Pakistan'dan 49 şehir yer aldı.
Cumhuriyet Gazetesi de raporla ilgili yayınladığı haberde Çorum’un havası en kirli il olduğunu duyurdu.
(Haber Merkezi)
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