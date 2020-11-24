Havalimanı ve YHT görüşüldü
AK Parti Çorum heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti.
Güncel 24.11.2020, 19:33
59
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın hazır bulunduğu ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, Çorum’a havalimanı ve hızlı tren yatırımlarının istişare edildiği duyuruldu. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
açık
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:32
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:24
|Yatsı
|18:47