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Havalimanı ve YHT görüşüldü

AK Parti Çorum heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti.

Güncel 24.11.2020, 19:33
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Havalimanı ve YHT görüşüldü

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın hazır bulunduğu ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, Çorum’a havalimanı ve hızlı tren yatırımlarının istişare edildiği duyuruldu. (Haber Merkezi)

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