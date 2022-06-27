Hava fotoğrafı hizmeti ihalesi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurundaki ihalede 1 Adet 2022 Yılı Sayısal Renkli Hava Fotoğrafı Çekimi ve 1/2000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Hizmet Alımı için 261 bin TL yaklaşım maliyet üzerinden yapılan ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre Kuzey Mühendislik İnşaat 188 bin 850 TL, Yükselen Harita 196 bin 768 TL, Doruk Harita 210 bin TL, Birlik Harita 215 bin TL, Körfez Haritacılık 217 bin TL ve Mas Havacılık Çözümleri ise 268 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

