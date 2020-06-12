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Hattuşa ve Alacahöyük’ün turizmini canlandırmak üzere gereken çaba gösterilecek

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, hemşehrimiz Gökhan Yazgı, amcası, Sungurlu eşrafından Hüseyin Yazgı’nın (87) cenaze törenine katılmak üzere Sungurlu’ya geldi.

Güncel 12.06.2020, 19:20
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Hattuşa ve Alacahöyük’ün turizmini canlandırmak üzere gereken çaba gösterilecek

Boğazkale ve Alacahöyük örenyerlerinde incelemelerde bulunan Yazgı, sorunları belirlediğini, Hattuşa ve Alacahöyük’ün turizmini geliştirmek üzere gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

Hüseyin Yazgı’nın cenaze törenine, Çorum Müze Müdürü Metin Çakar ile Genel Müdür Gökhan Yazgı’nın 30 yıllık arkadaşı, Boğazkale Aşıkoğlu Turistik Tesisleri Sahibi Cengiz Aşıkoğlu da katıldı. (Haber Merkezi)

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