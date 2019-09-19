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Hattuşa Güvenlik ile Securetime birleşti

Hattuşa Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri ile Securetime Özel Güvenlik firmaları birleşme kararı aldı. Güvenlik alanında tanınmış bu iki firma artık ortak hareket edecek.

Hattuşa Güvenlik ile Securetime birleşti

Hattuşa Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri ile Securetime Özel Güvenlik firmaları birleşme kararı aldı. Güvenlik alanında tanınmış bu iki firma artık ortak hareket edecek.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:05
Hattuşa Güvenlik ile Securetime birleşti

Firma yetkilileri Yılmaz Özkul, Senar Gören ve Mehmet Sırçalı yaptıkları ortak çalışmadan sonra Hattuşa Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri ile Securetime özel güvenlik firmaları olarak birleşme kararı alarak ortak hareket edecekler. Bundan sonra artık her iki firma birlikte hareket edecek mevcut bürolar yine ayrı yerlerinde hizmet edecek olup özel güvenlik kurslarını yine birlikte açacağız. Bizim en önemli vaadimiz kursumuzdan mezun olan herkese iş imkânı sunacaklarını söyledi. (Ömür SOYTEMİZ)

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