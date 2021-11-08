“Hattiler dönemine ait eserin Çorum’da sergilenmesi gerek”

Ankara’daki Vakıf 19’un Başkanı Alper Bilan, yasa dışı yollardan kaçırıldığı anlaşılınca Türkiye’ye iade edilen 4.250 yıllık gaga ağızlı testinin, Anadolu Medeniyetleri Müzesi yerine, ait olduğu yerde,Alacahöyük ya da Çorum Müzesi’nde sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Çorum yöresinde Hititler’den önce yaşamış Hattiler dönemine ait 4.250 yıllık alın gaga ağızlı testinin, Alacahöyük ile Mahmatlar’daki arkeolojik kazılarda bulunan diğer eserlerle yakından ilişkili olduğu, benzer örneklerin Çorum ve Amasya’daki Hatti yerleşiminin arkeolojik kazıları sırasında bulunduğu belirlenmişti.

Testinin sanat koleksiyoncusu Arthur Gilbert tarafından 1989 yılında Los Angelas'tan, altın ve gümüş eserler koleksiyonunu tamamlamak için satın alındığı ve Londra'daki Victoria-Albert Müzesi'ne ödünç verildiği, Anadolu’dan yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilince, eserin iadesi için Arthur Gilbert'in kurucusu olduğu Gilbert Sanat Vakfı ile iletişime geçilmişti.

Gilbert Sanat Vakfı da, stil-kritik inceleme raporlarıyla kökeni Anadolu olduğu belirlenen, seçkin yöneticiler tarafından kutsal törenler sırasında içki içmek için kullanıldığı tahmin edilen gaga ağızlı testiyi Türkiye’ye iade etmişti.

Alper Bilan, edinilen bilgiler ışığında Çorum topraklarına ait olduğu anlaşılan çok kıymetli tarihi eserin, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi yerine, ait olduğu topraklarda, Alacahöyük ya da Çorum Müzesi’nde sergilenmesinin daha anlamlı olacağını savunarak, “Çorum olarak bu yönde çaba göstermemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

