Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101849
ALTIN
259.080
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0703
EURO
6.3235

Hatti-Hitit medeniyetinin günümüze kültürel etkileri araştırılacak

Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasında yürütülmekte olan “Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında 4. Dönem başvurularından projesi kabul edilen Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeleri Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Araştırma Görevlisi Altuğ Ortakçı "Etnoarkeolojik Bir Yaklaşımla Çorum Kültür Tarihinde Hatti-Hitit Etkisi" konulu araştırma projesi ile ilgili sunumu gerçekleştirdi. 

Hatti-Hitit medeniyetinin günümüze kültürel etkileri araştırılacak

Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasında yürütülmekte olan “Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında 4. Dönem başvurularından projesi kabul edilen Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeleri Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Araştırma Görevlisi Altuğ Ortakçı "Etnoarkeolojik Bir Yaklaşımla Çorum Kültür Tarihinde Hatti-Hitit Etkisi" konulu araştırma projesi ile ilgili sunumu gerçekleştirdi. 

19 Temmuz 2019 Cuma 16:02
Hatti-Hitit medeniyetinin günümüze kültürel etkileri araştırılacak

Anadolu coğrafyasında yaşamış olan Hatti- Hitit medeniyetinin günümüzde yaşam tarzına ve inanışlara etkilerinin araştırılacağını belirten Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, “Hitit Devleti’nin başkenti Hattuşa ve önemli yerleşim yerlerini bünyesinde barındıran Çorum ve yöresinde Hititlerden bu yana gözlenen kültürel yoğunluk/süreklilik ve çeşitlenmeÇorum’u diğer şehirlerden daha özel kılmakta. Bunun en önemli sebeplerinin başında kuşkusuz Çorum’un tarih öncesi çağlardan günümüze kadar çok farklı uygarlık ve kültüre ev sahipliği yapmış olması gelmekte. İşte tam da buradan yola çıkarak; Hititçe Metinlerde özellikle dini bölümlerde kaydedilen birçok merasim, ritüel, majik ve mitolojik belgelerin incelenmesi ile, günümüz Çorum İli’ni kapsayan coğrafyada, özellikle pilot seçilen kırsal kesimde (Alaca İlçesi ve Boğazkale İlçesi’nde bulunan köyler ve beldeler) araştırmalara başladık” dedi. 
Hititçe metinlerde geçen kültürel yaşama dair bilgilerin bugün özellikle bölgede yaşanan kültürel hayatla bir bağlantısının olması ihtimali üzerinde duran önemli bir araştırma projesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, “Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında kabul edilen projelerin hepsi önemli fakat bugün şehrimizin kültürel özelliklerinin araştırılmasını konu alan bir proje bizim için ayrı öneme sahip. Multidisipliner bir çalışmayla önemli bir eser ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. 
Proje süresinin 16 ayla sınırlı olduğunu ifade eden Aşgın, projenin toplam bütçesinin 11 bin TL olduğunu belirtti. 

İlgili Haberler
Çorum’a “Diyanet Gençlik Merkezi”
Çorum’a “Diyanet Gençlik Merkezi”
Bakan Ersoy’un Çorum’u ziyaret etmesi bekleniyor
Bakan Ersoy’un Çorum’u ziyaret etmesi bekleniyor
Halk ekmek büfeleri “yok satıyor”
Halk ekmek büfeleri “yok satıyor”
Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Çorum’dan çıkıp Türkiye’nin en üretken oyun yazarlığına
Çorum’dan çıkıp Türkiye’nin en üretken oyun yazarlığına
“Kurban bayramı dolandırıcılarına dikkat”
“Kurban bayramı dolandırıcılarına dikkat”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim