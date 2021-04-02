Hatice: “Anne olmayı çok istiyorum”

Ünlü sanatçı Hatice, anne olmayı çok istediğini belirterek, nişanlısı Ali Kemal Sarı için “Hayatımda verdiğim en doğru karar. Çocuğum olacaksa ondan olsun” diye konuştu.

Beyaz TV ekranlarında Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım'ın sunduğu, yapımcılığını Esin Yum'un yaptığı 'Hayatın Rengi' programına konuk olan Hatice, Simge Tertemiz'in “Anne olmak istiyor musun?” sorusunu yanıtlarken, “Benim için Ali Kemal’den öncesi yok” ifadesini kullandı.

Hatice, hamile olduğunu öğrendiği anda Ali Kemal’le yıldırım nikahı ile evleneceğini de sözlerine ekleyerek “Ali Kemal'i ailem de çok seviyor,onun ailesi de beni seviyor. Umarım bize bir bebek ve yuva nasip olur” dedi.



