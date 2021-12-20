Hatem Deveci için can yemeği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Disiplin Kurulu Üyesi, Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı ve Kızılpınar Köyü önceki dönem Dernek Başkanı Kamil Deveci’nin annesi Hatem Deveci için vefatının birinci yılı nedeniyle can yemeği düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen can yemeğine merhumenin ailesi ile birlikte CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dede Şahin Polat’ın duası eşliğinde düzenlenen yemeğin ardından konuklar Kamil Deveci ve aile bireylerine bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

