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Hatem Çınar defnedildi

Umut Radyo sahibi meslektaşımız Uğur Çınar’ın annesi Hatem Çınar (76) son yolculuğuna uğurlandı.

Hatem Çınar defnedildi

Umut Radyo sahibi meslektaşımız Uğur Çınar’ın annesi Hatem Çınar (76) son yolculuğuna uğurlandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:13
Hatem Çınar defnedildi

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Hatem Çınar dün hayata veda etti. Umut Radyo sahibi Uğur Çınar’ın annesi, Meltem Danışman Çınar’ın kayınvalidesi, emekli hemşire Fatma Sabancılar’ın annesi, Veysel, Adnan ve Mehmet Dumanlı’nın ablası olan Hatem Çınar’ın cenazesi Hacı Bektaşi Veli Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Merkez Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.

Merhume Hatem Çınar, Dede Şahin Polat'ın gulbent ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kelender, CHP İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, bazı parti yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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