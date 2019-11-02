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Hatap 90 yaşında

Hatap Değirmenleri 90. kuruluş yıldönümünü Anitta Otel’de tüm çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen görkemli bir gece ile kutladı.

Hatap 90 yaşında

Hatap Değirmenleri 90. kuruluş yıldönümünü Anitta Otel’de tüm çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen görkemli bir gece ile kutladı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:53
Hatap 90 yaşında

28 Ekim günü düzenlenen gecede firma çalışanları orkestra eşliğinde danslar ettiler, halaylar çektiler ve gönüllerince eğlendiler. Gecede ayrıca Hatap Değirmenleri’ne 20 yılı aşkın süredir hizmet veren çalışanlara plaketleri verildi. Hediye çekilişlerinin de olduğu bu eğlenceli gece 90. yıl kutlama pastasının kesilmesinin ardından son buldu.

Gecenin sonunda Hatap Değirmenleri Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu yaptığı konuşmada, “4 nesildir aynı lezzetleri koruyarak Çorum’da faaliyetine devam eden Hatap Değirmenleri olarak şu anda Türkiye’nin en kapasiteli ve en modern un fabrikalarından birisiyiz. 90 yıllık tecrübemizi, modern teknoloji ile donatılmış fabrikalarımız, un depolama ve karıştırma ünitelerimiz ile 2008 Yılı itibariyle entegre iki un fabrikamızda 300 ton/gün kapasiteyle her tür unu üretebilmekteyiz. Cumhuriyetimizin ilanından sadece 6 sene sonra kurulduğumuz 1929 yılından beri yasal mevzuatları, müşteri şartlarını, müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini ön planda tutan firmamız, kendi aile soframıza almadığımız bir ürünü hiçbir zaman müşteriye satmamayı ilke edinmiştir ve bu sayede de müşterilerimizin güvenini kazanmıştır.

Türkiye’nin en eski Un markalarından biri olmanın haklı gururunu yaşarken bu köklü markayı tercih eden tüketicilerimize minnettarlığımızın farkındayız.

Kurulduğumuz günden beri kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ticaretin ilk kuralı sayan Hatap Değirmenleri, 90 yıllık bu eşsiz lezzet geleneğini aynı hassasiyetle ve kalite anlayışıyla geleceğe taşıyacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)

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