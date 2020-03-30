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Hastane’ye korana virüsü için cihaz desteği

Çorum Ticaret Borsası'nın Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda bulunan ve covid-19 testlerini kısa sürede yapabilen Roche LightCycler 96-Real Time PCR cihazı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmetine sunuldu.

Hastane’ye korana virüsü için cihaz desteği

Çorum Ticaret Borsası'nın Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda bulunan ve covid-19 testlerini kısa sürede yapabilen Roche LightCycler 96-Real Time PCR cihazı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmetine sunuldu.

30 Mart 2020 Pazartesi 22:00
Hastane’ye korana virüsü için cihaz desteği

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kısa sürede dünyada yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı, Oda ve Borsa olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın aksamadan devam etmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış, teknolojinin olanaklarından en iyi şekilde yararlanılarak “Evde Kal” kuralına azami ölçüde bağlı kalınmak suretiyle esnek çalışma düzenine geçilmiştir. Korona virüs salgınına karşı devlet ve milletçe topyekûn yapılan mücadeleye, personel ve araç olmak üzere Oda ve Borsa ve üyeleri olarak tüm imkânlarımızla destek olunmaya devam edilmektedir.

Çorum Ticaret Borsamızın bünyesinde kurmuş olduğu Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarında bulunan Roche LightCycler 96-Real Time PCR cihazı 19 Mart 2020 tarihinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmetine sunulmuştur. Bu cihaza uyumlu covit19 kitleri ile çalışmalar sürmekte ve 90 dakika gibi kısa bir sürede 96 adet numuneyi sonuçlandırma kapasitesine sahip olup, virüs ile ilgili netice elde edilmektedir.

Odamızın üyesi olan ve ilimizde yatırımları bulunan Tiryaki Grup, bu salgınla vefakâr bir şekilde çalışan ve mücadele veren ilimizdeki sağlık çalışanlarına paketler halinde dağıtılacak şekilde bir kamyon bakliyat desteğinde bulunmuştur.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kurucu ve yürütücüsü olduğumuz Çorum Vakfı üzerinden üniversite öğrencilerimize verilen burslar, öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması için normal sürecinde devam etmekte ve öğrencilerimize destek olunmaktadır.

Devletimizin aldığı ve iş dünyamızı yakından ilgilendiren tüm destek ve tedbirler, üyelerimizin bilgisine iletişim araçlarımız kullanılarak iletilecek ve bilgi paylaşımında bulunulacaktır.” (Haber Merkezi)

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