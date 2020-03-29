Hastaneye dezenfektan bağışladı

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de giderek büyük bir sorun haline gelmeye başlayan koronavirüs (COVİD-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarını unutmayan Çorum Eczanesi, hastaneye tıbbi malzeme bağışında bulundu.

Çorum Eczanesi Mesul Müdürü Ecz. Erol Afacan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Adnan Aydın’ı ziyaret etti. Hastane çalışanları için “El Dezenfektanı” destek kolisi hediye eden Ecz. Erol Afacan, ulusal olarak verilen mücadelede kendilerinin de katkısının olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Adnan Aydın ise duyarlı davranışı için Ecz. Erol Afacan’a teşekkür etti.

(Bülent USLU)