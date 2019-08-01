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Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi

Gırtlak kanseri olduğu öğrenilen 57 yaşındaki S.A.’nın tedavi gördüğü hastanenin 2’nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi

Gırtlak kanseri olduğu öğrenilen 57 yaşındaki S.A.’nın tedavi gördüğü hastanenin 2’nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:36
Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi

Olay sabah saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin 2. katında bulunan genel cerrahi servisinde tedavi gören S.A., 2. kattan mahkûm giriş bölümü olarak da kullanılan boşluğa düştü. Odaya gelen refakatçısı açık pencereden aşağıya baktığında yakınının yerde yattığını görüp çevresinden yardım istedi.

Yerde yatan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Acil servise taşınan S.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. (Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 01.08.2019 20:36
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