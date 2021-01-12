Hastanede refakatçi görüş-öneri toplantısı

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli yönetiminde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde Başhekimlik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda yatan hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesinin, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin artırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

Samimi bir ortamda yapılan toplantıda Başhekimlik ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Kalite Müdürlüğü ile İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün işbirliğiyle sorunların daha kısa sürelerde çözülmesi için neler yapılabileceği konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

(Haber Merkezi)