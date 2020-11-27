Hastane nöbetine Şahiner’den destek

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yalan Sungurlu Belediye Abdulkadir Şahiner, her şey daha kötü olmadan biran evvel bu hastanenin hizmete açılması gerektiğini söyledi.

Çorum genelinde artan yeni tip koronavirüs vakaları ile hasta sayısındaki artış nedeniyle hastalar ilçelere gönderiliyor diyen Şahiner, “Eski devlet hastanesini faaliyete geçirmek yerine ilçelere gönderilmesi kabul edilebilir değil. İlçelerde ki hasta sayısı da zaten olması gerektiğinden daha fazla. Bu yüzden bu hastanenin açılması elzem hale gelmiştir. Onlarca günahsız insan ölmeden Çorum halkının mağduriyetini giderin” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)