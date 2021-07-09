Hastane kreşinde coşku 

Çocukların öğrenim yaşamlarını belirleyecek zihinsel ve duygusal gelişimlerinin sağlandığı eğitim programı başarıyla tamamlandı ve karne coşkusu, kreş öğretmenleri, veliler ve minik öğrenciler tarafından paylaşıldı.

Minik melekler karnelerini alırlarken, mezun olanlar da mezuniyet belgelerini alarak “kep attılar”.

Minik Melekler Gündüz Bakım Evi’nde çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi öğretmeni, hemşire, sınıf bakıcı ablası, tıbbi sekreter, aşçı ve temizlik personeli hizmet veriyor.



