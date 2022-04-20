Hastane çalışanı genç tüfekle intihar etti
Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen Serhat Gazi Uzuner isimli genç, tüfekle canına kıydı.
Güncel 20.04.2022, 19:12
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Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Kubbeli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşıyla ikamet eden 27 yaşındaki genç, odasında tüfekle göğsüne ateş ederek, intihar etti. Kız arkadaşının ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Serhat Gazi Uzuner’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Uzuner sevenleri tarafından Hüyük Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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