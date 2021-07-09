Hastalara refakat ve bakıcılık hizmeti

Serdal Tekmen isimli girişimci ilimizde bir ilki gerçekleştirdi. Sektöründe ilk olan hasta bakıcılık ve refakatçilik hizmetlerinin verileceği Çorum Özel Hasta Bakıcı ve Danışmanlık Hizmetleri firması düzenlenen törenle birlikte faaliyete başladı.

Kubbeli Caddesi Zafer Çarşısı 2. kat adresinde hizmet veren Çorum Özel Hasta Bakıcı ve Danışmanlık Hizmetleri firmasının açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Hitit Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile çok sayıda davetli katıldı. (Taner ŞİMŞEK)

