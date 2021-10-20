“Hastalar etkin tanı ve tedaviden yoksun kalacak”

Hastaların etkin tanı ve tedaviden yoksun kalacağını, hekimler açısından da yıpratıcı olacağını belirten Özçerezci, şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık Bakanlığı’nın beş dakikaya indirdiği muayene randevu aralığı mantığa ve tıp biliminin temel prensiplerine aykırıdır. Bu bir hekimin günlük mesaisinde 96 hastaya bakması anlamına gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ortalama muayene süresi 20 dakikadır. Hekim hastalık konusunda yeterli veriyi ancak hastanın şikayetini ayrıntılı olarak dinleyerek ve fiziki muayene yaparak elde edebilir. Genel olarak bir hastalığın teşhisi, yüzde 90 hastanın hikayesi ve fizik muayene bulguları ile, yüzde 10’da laboratuvar ve diğer yardımcı tetkikler ile yapılabilir. Hekimlerin beş dakika içerisinde hastanın şikayetini dinleyip, fiziki muayene yapıp, teşhis koyması, reçete düzenlemesi, gerekirse ilave tetkikler için yönlendirme yapması mümkün değildir. Bu durum hastaların etkin şekilde tanı ve tedaviden yoksun kalması anlamına gelecektir. Hekimler için ise bir günde bu kadar fazla sayıda hasta ile ilgilenmek son derece yıpratıcı olacaktır.”

“SAĞLIKTA BEYİN GÖÇÜ HIZLA BİR ‘HALK

SAĞLIĞI’ SORUNU HALİNE GELİYOR”

“Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı son dönemde MHRS üzerinden artan randevuların bazı branşlarda aylar sonrasına verilmesi sebebiyle artan hasta şikâyetleri nedeniyle aldığı anlaşılıyor. Diğer pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da palyatif çözümlerle, ‘günü kurtarma’ zihniyetinin devrede olduğu aşikardır. Bir türlü kontrol altına alınamayan salgın nedeniyle halihazırda sağlık çalışanlarının üçte biri pandemi servislerinde görev yapıyor. Çok sayıda hekim salgın döneminde artan iş yükü, yetersiz ücretlendirme, izin kullanamama ve şiddet gibi sorunlar nedeniyle, istifa yasağının Temmuz ayında sona ermesiyle emekliliğini istedi veya istifa etti. Son iki yılda üç binden fazla hekim emeğinin karşılığını kendi ülkesinde bulamadığı ve yaşadığı mesleki tatminsizlik nedeniyle yurtdışına gitti. Sağlıkta beyin göçü hızla bir ‘halk sağlığı’ sorunu haline geliyor.” (Haber Merkezi)

