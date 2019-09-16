Hasta refakatçilerinin görüşleri alındı

Hastanede ilki düzenlenen toplantıya, hastane idarecileri, ilgili servis sorumlu hemşireleri ve refakatçiler katıldı. Refakatçiler ile hasta ve yakınlarının hastaneden aldıkları sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve görüşlerin değerlendirildiği toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı ile hastane işleyişini, yataklı servis hizmetlerini daha kaliteli hale getirmek, memnuniyet artırıcı hizmetleri devam ettirmenin amaçlandığının ifade edildiği açıklamada, hasta refakatçilerinin kendilerine sunulan bu ortamdan duydukları memnuniyeti dile getirdiği, hastane başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin ise düzenli olarak refakatçi toplantılarının devam edeceğini belirterek katılımlarından dolayı tüm hasta yakını ve refakatçilere teşekkür ettiği kaydedildi.

(Haber Merkezi)