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“Hasta memnuniyetinin için, çalışan memnuniyeti artırılmalı”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, beraberinde Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Enerji Bir-Sen İl Temsilcisi İsmail Temur, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Bayrak, Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Bayrak, Çorum Sağlık-Sen Yönetim Kurulu ve iş yeri temsilcileri ile birlikte Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni atanan Başhekim, Başhekim yardımcısı, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü, Müdür yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

“Hasta memnuniyetinin için, çalışan memnuniyeti artırılmalı”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, beraberinde Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Enerji Bir-Sen İl Temsilcisi İsmail Temur, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Bayrak, Kültür Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Bayrak, Çorum Sağlık-Sen Yönetim Kurulu ve iş yeri temsilcileri ile birlikte Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni atanan Başhekim, Başhekim yardımcısı, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü, Müdür yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 21:20
“Hasta memnuniyetinin için, çalışan memnuniyeti artırılmalı”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Saatcı," Memur-Sen Çorum İl temsilciliği, hizmet kollarımız ve Çorum Sağlık-Sen Şube yönetim kurulu ve iş yeri temsilcilerimizle birlikte, hastane yönetimi olarak görevlendirilen yöneticilerimize yeni görevlerinin kendileri ve hastanemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Hasta memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetinin de artırılması gerektiğini belirten Saatcı, vatandaşlara her türlü özveri ve fedakarlıkla gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarının, çalışma memnuniyetlerinin artırılmasının, vatandaşlara verilen sağlık hizmet kalitesini yükselteceğini dile getirdi. Tek taraflı memnuniyetin sağlanmasının mümkün olmadığını anlatan Saatcı, “Sağlıkta hizmet kalitesinin yükseltilmesini istiyorsanız, olaya sadece hasta odaklı değil, çalışan odaklı da bakmak zorundasınız. Son dönemlerde sağlık çalışanlarının memnuniyetinin azaldığına şahit oluyoruz. Bu istikrarlı bir durum değildir. Bu itibarla bakanlık yetkililerinin çalışan memnuniyetini artırıcı uygulamaları hızla yürürlüğe sokmaları, yöneticilerin de hizmet verdikleri hastanelerde bu uygulamaları hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bakanlık yetkililerimizin ve idarecilerimizin bu konularda zaman kaybetmeden gereken adımları atacaklarını umut ediyoruz. Sağlık-Sen olarak ülke genelinde ve yerelde bu konularda üzerimize düşen yükümlülükten kaçınmayacağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca ilimizde sağlıkta yapılacak her güzel uygulama ve adımda her zaman yöneticilerimize katkı sunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

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