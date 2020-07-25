Haşim Kırdı vefat etti
Demiral Elektrik Sahibi Hasan Demiral’ın kayınpederi, Murat Kırdı’nın babası, berber Hıdır Kırdı’nın ağabeyi Hacı Haşim Kırdı (85), bir aydan beri tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 25.07.2020, 01:37
8
Sanayi esnafından olan Hacı Haşim Kırdı’nın cenazesi, dün Cuma namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
açık
Namaz Vakti 25 Temmuz 2020
|İmsak
|03:37
|Güneş
|05:24
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:10
|Yatsı
|21:49