Son Dakika

Haşim Kırdı vefat etti

Demiral Elektrik Sahibi Hasan Demiral’ın kayınpederi, Murat Kırdı’nın babası, berber Hıdır Kırdı’nın ağabeyi Hacı Haşim Kırdı (85), bir aydan beri tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Güncel 25.07.2020, 01:37
8
Haşim Kırdı vefat etti

Sanayi esnafından olan Hacı Haşim Kırdı’nın cenazesi, dün Cuma namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 25 Temmuz 2020
İmsak 03:37
Güneş 05:24
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:10
Yatsı 21:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@