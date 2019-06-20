“Haşereyle mücadele aralıksız devam ediyor”

Şehir merkezinde bulunan yeşil alanları artırma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, “Önemli olan bir işi yapmak kadar o işin takibini yapmak. Biz şehir merkezimizde bulunan 240 parkın, yeşil alanların ve refüjlerin bakım onarımını sürekli olarak yapıyoruz. Buralarda bulunan bitkilerin de bakımlarını aksatmıyoruz. Diğer yandan hemşehrilerimizin park, bahçe ve yeşil alanlarda güvenle zaman geçirebilmeleri amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarımızı da itinayla yapıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için gece saatlerinde başlayıp sabahın erken saatlerine kadar devam ediyor” dedi.

“TEMİZ ŞEHİR İMAJINI BİR ADIM İLERİYE TAŞIYALIM”

İlgili müdürlüklere bağlı ekiplerin haşereyle etkin bir mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Başkanvekili Yağbat, vatandaşlardan da bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi. Yağbat, “Biz ne kadar mücadele edersek edelim, hemşehrilerimiz çöplerini çöp torbalarına koyup ağızlarını bağlayarak konteynerlere atmadıkları ve konteynerlerin kapaklarını kapalı tutmadıkları sürece haşereyle tam anlamda mücadele etmiş sayılmayız” dedi.

Başkanvekili Yağbat, “Temiz Şehir Çorum” imajını el ele vererek bir adım daha ileriye taşıma çağrısında bulundu. (Haber Merkezi)