“Hasar şirketleri mağdur ediyor”

Hasar ve danışmanlık şirketleri ile ilgili Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve baro üyesi avukatlarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Av. Kenan Yaşar, araç sahiplerinin kaza yaptıklarında ilk olarak avukata veya mahkemelere başvurmasını istedi.

“Avukata en son gitmeyin, en başka avukata gelin. Hasar danışmanlık şirketi adı altında sizi arayanların ofislerine asla ve asla gitmeyin, mağdur olursunuz” diye uyarıda bulunan Baro Başkanı Yaşar, bu tür kişi veya kurumların varlığının her geçen arttığından da dert yandı.

Trafik kazaları nedeniyle meydana gelen maddi zararların tazmini için sigorta şirketlerine başvuru yapıldığını veya dava açıldığını hatırlatan Kenan Yaşar, “Ancak son birkaç yıl içerisinde özellikle zararın ödenmesi için sigorta şirketlerine yapılan başvuru işlemleri bir kısım kimseler tarafından büyük bir rant olarak görülmüş ve bu alanda insani duygular ve kurallar hiçe sayılarak, avukatlık yetkileri kullanılarak büyük bir sektör oluşturulmuştur. Meydana gelen bir trafik kazasından sonra henüz kazanın şokunda olan kazazede veya yakınlarının, tanınmayan kişilerce herhangi bir talep olmamasına rağmen hastanede veya evde ziyaret edildikleri, farklı kişilerce defalarca telefonla aranıldıkları, vekaletname verilmesi yönünde ısrarla talepte bulunulduğu hepimizin özellikle son zamanlarda sıkça gördüğü, duyduğu bir vakadır. Vatandaşları mağdur eden bu şirketler hukuksuz bir şekilde hizmet vermektedirler.

1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre; Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sadece avukatlar verebilir. Trafik kazası mağdurlarının doğrudan bir avukata ya da sadece baro üyesi avukatların faaliyet gösterdiği ve hizmet sunduğu bir alanda; aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta danışmanlık şirketleri, kazazede veya ölen yakınının haklarının savunulması konusunda Avukatlık Kanunu'nun 35. ve 63/3. maddeleri gereği danışmanlık hizmetinde bulunamazlar” diye konuştu.

Bu tür şirketlerin ofislerine gidilmemesi ve telefonlarına itibar edilmemesi uyarısını bir kez daha yaparak vatandaşın hakkını mahkemede araması gerektiğini söyleyen Yaşar, “Hukukta hak arama ve hukuki tüm süreçleri takip yetkisi ve hakkı sadece avukatlara aittir. Vatandaşın bilmeden gittiği şirketlerde çok ciddi sözleşme imzalatılıyor. Ayrıca sizlerin kişisel verilerini rızanız dışında bu şirketlerle hukuksuz şekilde paylaşan kamu görevlileri de bulunmaktadır. Biz Baro olarak bu şirketler ve bu kamu görevlileri ile her türlü mücadeleyi yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı da bu şirketlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Trafik kazası mağduru olduysanız ya da yakınınızı trafik kazasında kaybettiyseniz hak kaybına uğramamanız için doğrudan bir avukata danışmanızı öneriyoruz. Afaki ücretler alarak hukuk eğitimi almamış, bilgisiz kişiler tarafından yönetilen, haksız kazanç sağlayan kişi veya şirketler hakkında, Çorum Barosu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktayız. Suç duyurularımız sonrasında açılan davalarda bu tür hizmet ürettiğini iddia edenler yargı kararıyla da cezalandırılmaktadır. Çorum Barosu, Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde hukuki danışmanlık hizmeti veren internet siteleri ile gerçek ve tüzel kişiler aleyhine yürüttüğü çalışmalara hızla devam etmektedir ve devam da edecektir. Bu şekilde tespiti yapılan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli her türlü yasal yollara başvurulacağının bilinmesini kamuoyuna duyuruyoruz.” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)