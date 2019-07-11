Hasanpaşa’da hekim eksikliği

Hasanpaşa Semt Polikliniği’ni gezdiğini, birdkaç memur ve birkaç hasta dışında kimsenin olmadığını bizzat gözlemlediğini anlatan Muhtar Hasan Belli, ortopedi, cildiye, genel cerrahi, üroloji, çocuk branşlarında hiçbir doktorun olmadığını, göz bölümüne ayda 6 gün, KBB bölümüne ayda 4 gün doktor verildiğini ve bunun büyük mağduriyete yolaçtığını belirlediğini söyledi.

Kulak Burun Boğaz polikliniğinde muayene olan bir hastanın, odyometri cihazı buradan götürüldüğü için ölçüme başka hastanelere gitmek zorunda bırakıldığını tespit eden Muhtar Belli, 43 bin nüfuslu Gülalibey’de kapsamlı sağlık hizmetine ihtiyaç olduğuna da dikkat çekerek, “Semt polikliniği, bölgede ticaretin canlanmasını da sağlıyordu. Şimdiki durumdan esnaf da olumsuz etkilendi. Hekim takviyesi ve muayene günlerinin artırılması ile mahallemiz için çok önemli bu sağlık kurumunun eski canlılığına kavuşturulmasını bekliyoruz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)