Hasan Korkmaz amcasını kaybetti
ÇORUM HABER’in kültür-sanat dergisi YAZILIKAYA’nın fahri yazarlarından, eğitimci Hasan Korkmaz’ın ve İsmet Korkmaz’ın amcaları, Aslan Korkmaz, Mesudiye Korkmaz, Şirin Kılıç ve Zeynep Kilci’nin babaları Seyit Ali Korkmaz vefat etti.
Güncel 24.07.2021, 11:35 24.07.2021, 11:38
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Merhumun, bugün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınan cenazesi Karagöz köyünde toprağa veriliyor.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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