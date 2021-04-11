Hasan Eker ve Yönetimi güven tazeledi

Geçtiğimiz Cuma günü Ankara yolu 7. Km’de bulunan kooperatif yerleşkesinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileri ile çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in yaptığı Mali Genel Kurul’da Katip üyeliklerini ise Yusuf Aktaş ve Ekrem Gürsel yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi. 2022 yılı tahmini bütçenin okunmasının ardından seçimlere geçildi.

Tek liste halinde yapılan seçim sonucunda Hasan Eker Başkanlığı’ndaki kooperatifin Yönetim Kurulu ise Yaşar Bozok, Serdar Gümüş, Celal Kınıklı, Arap Girgin, Hasan Karagöz ve Cemil Ercan’dan oluştu.

Genel Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan S.S. 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, üyelerine hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, kooperatif üyelerine işlerinde kazasız belasız günler temenni ederek, hayırlı işler ve bol kazanç diledi.

Genel Kurul’da ayrıca pandemi kullarına özen gösterildi.



