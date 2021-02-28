Hasan Bostancı Başhekim oldu 

2014 yılından beri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi olan ve Gazi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinde bulunan İskilipli hemşehrimiz Doç. Dr. Hasan Bostancı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi.

ÇORUM HABER, devir-teslim töreni sonrasında yeni görevine başlayan Doç. Dr. Hasan Bostancı’yı kutlar yeni görevinde başarılarının devamını diler.

(Haber Merkezi)

