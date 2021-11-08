Hasan Aklıklı için 40 yemeği

ÇORUM HABER fahri köşe yazarı Mustafa Aydınlı’nın eniştesi, Satı Aklıklı’nın eşi, Nizam Aklıklı, Fadime Demirbilek, Zemzem Köçeliöz, Elmas Çınar ve Emine Yalçın’ın babası, Mert Su Tesisat sahibi Mesut Keçeliöz’ün kayınbabası, Mert Keçeliöz’ün ise dedesi olan Hasan Aklıklı (86), 24 Eylül’de Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş ve Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Çorum merkeze bağlı Hacıbey Köyü’nde toprağa verilmişti.

Hasan Aklıklı’nın 40’ı olması sebebi ile Mert Su Tesisat sahipleri damadı Mesut Keçeliöz, kızı Zemzem ve torunu Mert Keçeliöz ile ailesi işbirliğinde 40 yemeği düzenlendi.

Yemeğe ailesi ve sevenleri ile birlikte Dedesli Ovası Türkmen Derneği Başkanı Arap Filiz, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı. Yemekte Hasan Aklıklı için dua edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

