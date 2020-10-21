Harita Mühendisleri Odası’nda devir-teslim

Çorum Harita Mühendisleri Odası İl Temsilciliği’nde görev değişimi yapıldı. TMMOB Harita Mühendisleri Odası Genel Merkezi’ne bağlı temsilcilik olarak faaliyet gösteren odanın Çorum Temsilciliği görevine Ümit Kuyu getirilirken, yeni yönetimde de Mustafa Tavukcı, Fatih Ateş ve Suat Altıparmak yer aldı.

Harita Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği’nde devir-teslim töreni de Hüseyin Sevcan’ın bürosunda gerçekleşti. Ümit Kuyu bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Sevcan’a teşekkür ederek çiçek takdim ederken, Sevcan da Kuyu’ya yeni görevinde başarı diledi.

Görevini gençlere devretmekten duyduğu mutluluğu da dile getiren Hüseyin Sevcan, mesleklerini ve odalarını daha iyi seviyeye çıkaracaklarına inandığı yeni yönetime elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.



(Haber Merkezi)

