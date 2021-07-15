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Harita Müh. Savaş Fındık, Merzifonlu eğitimci Rahime Er’le hayatını birleştiriyor

Köşe yazarı arkadaşımız, Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Selda Fındık’ın oğlu, Harita Mühendisi Savaş Fındık, Merzifon’dan eğitimci Rahime Er ile hayatını birleştiriyor. 

Güncel 15.07.2021, 19:38
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Harita Müh. Savaş Fındık, Merzifonlu eğitimci Rahime Er’le hayatını birleştiriyor

Genç çiftin düğünü, 18 Temmuz 2021 Pazar günü saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.
ÇORUM HABER, Halise-Raif Er ve Selda-Yaşar Fındık çiftlerini kutlar, Rahime ile Savaş’a ömür boyu mutluluklar diler. 
 

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