Harddiskten fotoğrafı çıkan DEAŞ şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen harddiskin içerisinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve video bulundu. Ele geçirilen fotoğraflardan birinde yer alan Irak uyruklu Younes Husseın Assı Julaıbawı isimli şüphelinin yüz tanıma sisteminden Afyonkarahisar’da olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmada şahsın Güvenevler Mahallesi civarında olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.