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Hanımeli Yöresel satış noktaları açıldı

Çorum Belediyesi’nce hayata geçirilen Hanımeli Yöresel Satış Noktaları hizmete açıldı. 

Güncel 21.01.2022, 22:05
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Hanımeli Yöresel satış noktaları açıldı

Buharevler Mahallesi Mehmetçik Parkı karşısındaki Hanımeli Yöresel Satış Noktası’nda düzenlenen törenle Buharaevler, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerindeki satış noktalarının açılışı gerçekleştirildi.
Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, törende yaptığı konuşmada, Hanımeli Yöresel Satış noktalarının hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Çorum’da birlik, beraberlik ve istişare olduğunu dile getiren Kaya, “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Çorum’da süt topluyoruz. Başkanımıza bizim de mevsimsel süt artışımız olduğunu söyledik. 100 tondan 300 tona çıkan. Burada üreticimiz mağdur oluyordu. Bu satış noktalarında süt üreticilerinin satışı da olacak. Teşekkür ediyoruz. Birliğimiz bozulmasın” dedi.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da seçim dönemi verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kadın kooperatiflerini her ziyaretinde kadın üreticilerinin ürünlerini satamamaktan dert yandığını anlatan Aşgın, “Biz o gün onlara size Hanımeli Yöresel Lezzetler satış noktaları açacağız diye söz vermiştik. Bugün de o sözümüzün karşılığını tutuyoruz. Hanımeli Yöresel satış noktalarında günlük ari ırklardan elde edilmiş taze süt, peynir, tereyağ üretip satıyoruz. Sadece Süt Birliği değil Arı Yetiştiricileri Birliğiyle de işbirliği yaptık. Arı sütü ve ballar da burada satışta” diye konuştu. 

“DÖRDÜNCÜSÜ ŞEHRİN MERKEZİNE AÇILACAK”
Şu an 3 noktada Hanımeli Yöresel satış noktasının hizmete açıldığını bildiren Aşgın, Halk Et ürünlerinin de bu noktalarda satışa sunulduğunu belirterek, “Halk Et ürünlerini şu an tüm Türkiye tüketiyor. Halk Et Türkiye çapında çok önemli bir markaya dönüştü. Şu an Tüm Türkiye’de tarım kredi kooperatiflerinde Halk Et’in ürünlerini özellikle kavurmasını sucuğunu gidin Van’da bulursunuz. Nerede Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketi varsa bizim ürettiğimiz bu markayı bütün illerde bulabilirsiniz. Peki Van’da buluyoruz da neden bizim mahallede bulamıyoruz dediklerinde birlikle görüştük, Halk Et’in ürettiği ürünlerden sadece paketli olanları bu 3 noktada aynı fiyatla tüm hemşehrilerimizle buluşturduk” diye konuştu. 
İŞLETMESİNİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ YAPACAK
Hanımeli Yöresel satış noktalarının dördüncüsünün şehrin merkezinde Saat Kulesi yanında Veli Paşa Hanı’nda hizmete açılacağı müjdesini veren Aşgın, aynı ürünlerin aynı kalitede daha geniş bir noktada birkaç ay içerisinde hizmete sunulacağını söyledi. Aşgın, Hanımeli Yöresel satış noktalarının işletmesini Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yapacağını belirterek www.hanimeliyoresel.com internet sitesinde de tüm ürünlerin satıldığını sözlerine ekledi. Aşgın, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Törende konuşmaların ardından Hanımeli Yöresel satış noktasının kurdelesi kesildi.

(Nurdan AKBAŞ)
 

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