Hamsi avında yasak uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8 Ocak itibarıyla İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde hamsinin asgari boy uzunluğu ve et veriminde sınırlı miktarda artış olması nedeni ile sürenin 7 Şubat’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Bu süre içinde kısıtlama bölgesindeki hamsiler, ekipler tarafından devamlı olarak takip edilerek, söz konusu karasularda iri bireylerden oluşan yeni hamsi sürülerinin girmesi durumunda getirilen kurallar yeniden değerlendirilecek.

(AA)