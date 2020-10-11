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Hamdi Tütüncü Covid’e yenildi

Yeni tip koronavirüs salgını, Çorum’da can almaya devam ediyor.

Güncel 11.10.2020, 19:25
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Hamdi Tütüncü Covid’e yenildi

İlimiz Boğazkale ilçesinin sevilen esnafı, AK Parti Boğazkale Gençlik Kolları Başkanı Serkan Tütüncü'nün babası Hamdi Tütüncü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamdi Tütüncü’nün cenazesi önceki gün düzenlenen törenle Boğazkale mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUMHABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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