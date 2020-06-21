Hamdi Şentürk toprağa verildi

İlknur Sarı, PTT emekli şeflerinden Mustafa Şentürk ve Fikrettin Çıplak Hoca’nın damadı, merhum Levent Şentürk’ün babası, emekli öğretmen Müjgan Şentürk, Hatice Şentürk ve PTT'den emekli Yüksel Sarı'nın kayınpederi, KANDER Başkanı Hülya Karabıyık'ın dayısı Hamdi Şentürk’ün cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Çorum Merkez Çıkrık Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın ile bazı parti yöneticileri de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)