Çorum’un Alaca İlçesi’nin Karamahmut Köyü Dernek Başkanı Hamdi Kara, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu kurucu derneklerinden olan Karamahmut Köyü Dernek Başkanı Hamdi Kara vefat etti.

Merhumun cenazesi Alaca’nın Karamahmut Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu, federasyon yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

