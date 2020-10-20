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Hamamlıçayköy’de 35 derece termal suya ulaşıldı

Vali Mustafa Çiftçi, Hamamlıçayköy’e giderek jeotermal sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Güncel 20.10.2020, 19:51
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Hamamlıçayköy’de 35 derece termal suya ulaşıldı

Açılış ve incelemeye, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Müftüsü Muharrem Biçer, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve daire amirleri katıldı.

Jeotermal sondaj çalışmalarında şu an itibariyle 32-35 derece arası sıcaklıkta suya ulaşıldığı belirtildi.

(Haber Merkezi)

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