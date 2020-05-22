HalkEt, şube açmayacak

HalkEt’in şehir merkezinde de şube açmasıyla ilgili yoğun talepler gelirken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kasap esnafını rahatlan bir açıklama yaptı. Başkan Aşgın, “Şehir merkezimizde işini layıkıyla yapan yeterli sayıda ve nitelikte kasap ve et satış noktalarımız, kıymetli esnafımız var. HalkEt olarak şehir merkezinde şube açmayı düşünmüyoruz. Evinin geçimini helalinden sağlayan kasap esnafımızı da düşünmek zorundayız” dedi.

HalkEt’in hijyen ve kalite anlayışıyla hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisleri içerisinde yer alan HalkEt Tanzim Satış Mağazamızda iki gün önce satışlarımız başladı. Halkımızın yoğun bir teveccühünün olduğunu görüyoruz. Özellikle şehir merkeziyle ilgili talepler sosyal medyadan ve diğer mecralardan bizlere ulaşıyor. Şu an şehir merkezinde şube açmayı düşünmüyoruz. Esnafımızı düşünmek zorundayız. Bu işten evinin geçimini sağlayan kardeşlerimizi, esnafımızı da düşünmek ve onları da kollamak zorundayız. HalkEt, İskilip Yolu 4. Km’de bulunan Tanzim Satış Mağazasında et satışlarına devam edecek” dedi.

ESNAF DOSTU BELEDİYE

Çorum Belediyesi’nin her zaman Çorum esnafının yanında yer aldığını ve esnaf dostu bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Biz bir yandan halkımızın kaliteli, hijyenik ve ucuz ürünlere daha rahat ulaşabilmeleri için çalışmalar yaparken diğer yandan da şehrimizde faaliyetlerine devam eden esnafımızı da düşünmek zorundayız. Bu anlamda her zaman yanlarında olduğumuz Çorumlu esnafımızla, bundan sonra da istişare içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi. (Haber Merkezi)