HalkEt, kaliteli ve güvenli et satışına başladı

Çorum halkının kaliteli, güvenli ve ucuz et yiyebilmesi amacıyla kurulan HalkEt, et satışlarına başladı. Çorum Belediyesi tarafından kurulan mezbaha tesisleri içerisinde yer alan HalkEt Tanzim Satış Mağazası, uygun fiyata kaliteli et tüketmek isteyenlerin hizmetinde.