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HalkEt, kaliteli ve güvenli et satışına başladı

Çorum halkının kaliteli, güvenli ve ucuz et yiyebilmesi amacıyla kurulan HalkEt, et satışlarına başladı. Çorum Belediyesi tarafından kurulan mezbaha tesisleri içerisinde yer alan HalkEt Tanzim Satış Mağazası, uygun fiyata kaliteli et tüketmek isteyenlerin hizmetinde.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:15
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HalkEt, kaliteli ve güvenli et satışına başladı

Çorum Belediyesi olarak önemli bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, HalkEt’in et satışlarına henüz yeni başlamasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştığını vurguladı.

Çorum halkına kaliteli, güvenli ve ucuz et yeme imkânı sunduklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Mezbahadan Halka” sloganımızla kesimi yapılan yüzde 100 yerli hayvanları uygun fiyatlarla hemşehrilerimize sunuyoruz. İskilip Yolu 4. kilometrede açtığımız HalkEt Tanzim Satış Mağazamızda büyükbaş ve küçükbaş etleriyle birlikte dana kavurma satışı da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Aşgın, tüm Çorum halkını HalkEt Tanzim Satış Mağazası’na gelerek HalkEt kalitesiyle tanışmaya davet etti. (Haber Merkezi)

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