Halkbank Milönü’nden ÇESOB’a ziyaret

Ayben Torun, beraberinde KOBİ Müşteri İlişkileri Yetkilisi Tarık Bozkurt’la birlikte ziyaret ettiği ÇESOB Başkanı Recep Gür’e, bankalarının esnaf ve sanatkârlara sunduğu hizmetler hakkında bilgiler verirken, banka olarak esnaf ve sanatkârlara uygun kredi kullandırmada her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Halkbank'ın küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkârların her zaman yanında olduğunu ifade eden Torun, esnafı ülkemizin bel kemiği olarak değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, “Esnafımıza bankanızla alakalı iş ve işlemlerinde kolaylık sağlanması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)