“Halkbank, Çorumlu sanayici ve işadamlarının destekçisi”

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun da, ekonomideki gelişmelerin umut verici olduğunu, son faiz indiriminin piyasalarda müspet yansımalarının hissedildiğini söyledi.

MÜSİAD heyeti, Altındağ Belediye Başkanı, hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’yı da ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi yöneticileri, Ankara’da iki ayrı ziyaret gerçekleştirdi.

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Kurucu Şube Başkanı Rumi Bekiroğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Türker, Ali İlker Tosun, Mustafa Mertek, Ömer Küçükaltan ve Şube Müdürü Murat Yaşar, Halkbank Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan ve Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’yı makamlarında ziyaret ettiler.

“EKONOMİ TOPARLANIYOR”

MÜSİAD yöneticilerinin Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ı ziyaretlerinde gündemi “ekonomi” oluşturdu. MÜSİAD heyeti ve Genel Müdür Arslan arasında genel ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Ekonomosinin hızla toparlanma sürecine girdiğini , Halk Bankası olarak bu sürece çok güçlü bir şekilde destek verdiklerini belirtti. Bununla birlikte , Çorumlu sanayici ve işadamlarının her zaman yanında ve destekçisi olduklarını belirten Arslan, tüm hemşehrilerine selamlarını iletti.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİ”

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ise yapılan son faiz indiriminin piyasalarda müspet yansımalarının hissedildiğini belirterek, ekonomideki gelişmelerin umut verdiğini, Büyük ve Güçlü Türkiye ideali için tüm kesimlerin elele vererek ülkemize hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

Çorum MÜSİAD yönetiminin bir diğer nezaket ziyareti Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya oldu. MÜSİAD Başkanı Orhan Coşkun ve yöneticiler, hemşehrimiz Asım Balcı’ya hayırlı olsun dediler ve başarı dileklerini ilettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr Asım Balcı bu vesile ile tüm hemşehrilerine selam söyledi. (Haber Merkezi)