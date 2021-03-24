Halkbank Çorum Bölge Koordinatörü Şeker’e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Halkbank Çorum Bölge Koordinatörü Alparslan Cengiz Şeker’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Güncel 24.03.2021, 14:33
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Geçtiğimiz günlerde Çorum’daki görevine başlayan Alparslan Cengiz Şeker’e görevinde başarılar dileyen Tahtasız, pandemi sürecinde Halkbank’ın esnafa ve KOBİ’lere yönelik kredi uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Halkbank Çorum Bölge Koordinatörü Şeker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız’a teşekkür etti.
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