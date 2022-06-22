Halkbank Bölge Müdürü Karabacak’ta ağırlandı

Karabacak Mobilya Kurucusu Sadık Karabacak, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berkan Karabacak, Halkbank Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Şeker ve beraberindeki heyetle ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Beraberinde Halkbank Bölge Pazarlama Müdiresi İlknur Başak, Halkbank Milönü Şubesi Müdiresi Ayben Torun ve KOBİ Müşteri İlişkileri Yetkilisi Tarık Bozkurt ile birlikte Karabacak ailesini ziyaret eden Bölge Müdürü Şeker, Çorum’un köklü kuruluşu Karabacak’ın istihdama, ticari hayata ve sosyal-kültürel faaliyetlere verdiği destekler nedeniyle teşekkür ederek, bankanın bazı uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Halkbank'ın küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduğunu ifade eden Şeker, esnafı ülkemizin bel kemiği olarak değerlendirdi.

Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye’de e-ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron’un da Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "esnafımıza, iş insanlarımıza bankanızla ilgili iş ve işlemlerinde kolaylık sağlanması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

